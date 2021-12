Emilia Romagna: dissesto idrogeologico, via a interventi nel Parmigiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nuovi interventi in dirittura d'arrivo per accrescere la sicurezza idraulica e prevenire il rischio idrogeologico nel bacino del fiume Enza, in provincia di Parma. Sono infatti in fase di conclusione le opere di manutenzione ordinaria avviate per consolidare i versanti e assicurare il corretto scorrimento delle acque in vari corsi, tra cui i torrenti Bardea, Cedra, Masdone e Termina". Lo ha riferito la Regione Emilia Romagna in una nota. I cantieri sono localizzati nei comuni di Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Palanzano e Traversetolo. Prevedono il taglio selettivo della vegetazione in alveo e sulle sponde dei torrenti e dei loro affluenti e la conservazione della stabilità di sponde, arginature e delle opere di difesa, salvaguardando la funzionalità dell'ecosistema. A cura dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, i lavori sono stati finanziati con risorse regionali per un totale di 60mila euro. L'assessore Priolo ha dichiarato: "La cura del territorio è premessa indispensabile per la sua sicurezza e per la qualità della vita delle popolazioni. I lavori ormai ultimati sono la dimostrazione della costante attenzione della Regione alla prevenzione del rischio".(Ren)