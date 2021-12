Legge Bilancio: Marin (CI), da Cgil e Uil uno sciopero politico, non è il momento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Questo è uno "sciopero politico, non si verificava uno sciopero generale da sette anni. E' uno sciopero per dire 'Noi esistiamo'". Lo afferma il capogruppo alla Camera dei deputati e cofondatore di Coraggio Italia, Marco Marin, a proposito dello sciopero generale indetto da Cgil e Uil, nel corso della trasmissione "Omnibus", su La7. "La verità è che in questa manovra - aggiunge - ci sono 7 miliardi per il taglio dell'Irpef, di cui l'85 per cento per i redditi fino a 50 mila euro. Per i redditi fino a 30 mila c'è un'ulteriore decontribuzione per un altro miliardo e mezzo e ci sono 8 miliardi per la sanità in tre anni". Per Marin, questa "è una manovra non soltanto espansiva, ma che va in direzione di chi ha sofferto di più. Ricordiamoci che quando parliamo di 30-50 mila euro parliamo ovviamente di soldi lordi e non del guadagno di, per esempio, un piccolo artigiano. Il sindacato mi sembra che voglia spostare indietro le lancette dell'orologio e tornare ai tempi dello scontro ideologico trattando imprese e lavoratori come avversari. Mai come oggi invece imprese e lavoratori non sono avversari, mai come oggi senza impresa non c'è lavoro. Questo è assolutamente uno sciopero politico - conclude l'esponente di CI -, è il momento peggiore per farlo e secondo me è anche anacronistico".(Com)