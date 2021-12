Brasile: produzione industriale calata in 5 distretti industriali su 15 a ottobre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un calo dello 0,5 per cento nel secondo trimestre dell'anno, l'industria ha mostrato una stagnazione nel terzo trimestre. Complessivamente il Pil del Brasile è calato dello 0,1 per cento nel terzo trimestre del 2021, rispetto al secondo trimestre dell'anno. Nonostante il risultato, il Paese resta al livello economico del quarto trimestre del 2019, l'ultimo in cui l'economia non è stata influenzata in maniera negativa dagli effetti della pandemia di nuovo coronavirus. Nell'outlook economico pubblicato l'1 dicembre, l'Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo (Ocse) stima che l'economia del Brasile dovrebbe chiudere il 2021 con una crescita del 5 per cento e il 2022 con un'espansione pari all'1,4 per cento. (Brb)