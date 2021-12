Emilia Romagna: proclamati progetti vincitori bando Incredibol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall'applicazione per personalizzare i vinili alla piattaforma per la vendita on line di abiti storici, dal digitale applicato alle arti performative fino alla rigenerazione urbana per creare nuovi spazi creativi. Sono alcuni esempi dei progetti vincitori dell'edizione 2021 del bando Incredibol! - l'innovazione creativa di Bologna, iniziativa coordinata dal Comune del capoluogo col sostegno della Regione Emilia-Romagna e realizzata in rete con numerosi soggetti pubblici e privati". L'annuncio in una nota della Regione Emilia Romagna:"Dopo un anno in cui l'azione di sostegno è stata finalizzata alla emergenza pandemica, con risorse eccezionali, nel 2021 Incredibol! è tornato alla formula articolata nelle sezioni Startup, per i progetti di avvio d'impresa, e Innovazione, per l'evoluzione di attività imprenditoriali consolidate". (segue) (Ren)