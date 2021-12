Emilia Romagna: proclamati progetti vincitori bando Incredibol (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora: "Tra i 102 progetti d'impresa e di innovazione nell'ambito dei settori delle Industrie culturali e creative candidati, provenienti da tutta l'Emilia-Romagna, sono stati giudicati vincitori 15 progetti: 10 startup e 5 d'innovazione. I finanziamenti complessivi, provenienti da risorse regionali, ammontano a 200mila euro, (10.000 euro per i progetti di startup e 20.000 euro per i progetti d'innovazione). Ai finanziamenti si aggiungono misure di accompagnamento personalizzate e un mix di servizi messi a disposizione dalla rete dei partner (consulenze, formazione e promozione e la possibilità di ottenere spazi di proprietà comunale in comodato d'uso gratuito per sviluppare il proprio progetto d'impresa). Dei 15 progetti vincitori, 9 si trovano nel territorio metropolitano di Bologna e altri 6 sono distribuiti nel resto della regione". (Ren)