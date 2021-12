Germania: Covid, Stiko raccomanda vaccinazione per 5-11enni con malattie pregresse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione permanente per i vaccini tedesca (Stiko) raccomanda di vaccinare contro il Covid-19 i minori dai 5 agli 11 anni con malattie pregresse e a contatto con pazienti a rischio. Allo stesso tempo, l'ente suggerisce di somministrare il preparato contro il coronavirus ai bambini in salute, “se lo desiderano”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la raccomandazione della Stiko non ha ancora valore definitivo. (Geb)