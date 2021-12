Lavoro: M5s su rider, Ue sana vulnus, premiata nostra battaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle "da inizio legislatura ha operato incessantemente per fornire soluzioni a tutte le categorie di lavoratori palesemente privi delle dovute tutele, tanto che nel 2019 solo grazie a noi nel dl crisi aziendali arrivò una primo pacchetto di provvedimenti a questi nostri concittadini. Tra essi i rider sono diventati il simbolo delle spiacevoli forme neanche troppo velate di sfruttamento". Lo affermano in una nota i senatori del M5s in commissione Lavoro e Previdenza sociale a palazzo Madama. "La commissione europea proprio ieri ha formulato una proposta di direttiva per far diventare i rider e tutti i cosiddetti lavoratori digitali dei 'subordinati' con tutti i crismi del caso, e non autonomi con trattamenti differenti e distorti come è stato sin qui - continuano gli esponenti pentastellati -. Una notizia questa che di fatto conferma quanto il nostro lavoro nel triennio sia andato nella giusta direzione. D’ora in avanti dunque anche per i rider ci saranno contributi previdenziali, giorni di malattia, ferie e maggiore trasparenza su orari e modalità di lavoro. L’Ue ha deciso di sanare questo vulnus diventato una vera e propria piaga nel mondo del lavoro, soprattutto se consideriamo che il settore del delivery occupa ormai 24 milioni di persone nel Vecchio Continente". I parlamentari concludono: "Come M5s continueremo a lavorare sempre per gli ultimi, e a intervenire in tutte le sedi possibili per dare maggiori diritti ai lavoratori". (Com)