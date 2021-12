Economia: lunedì si presenta master Universitas Mercatorum con Carfagna e Caldoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parte il master di secondo livello in "Management e governance delle politiche di coesione e divario territoriale" svolto dall'Universitas Mercatorum con l' Associazione E'Sud , promotrice dell'iniziativa, con la partecipazione del Dipartimento di Management delle imprese dell'Università La Sapienza di Roma. La conferenza stampa di presentazione lunedì 13 Dicembre presso la sede Universitas Mercatorum Piazza Mattei,10 ROMA alle ore 12.00". L'annuncio in una nota: "Parteciperanno l'onorevole Stefano Caldoro, Presidente E'Sud, l'avvocato Guido Marone, Segretario Generale E'Sud, il Presidente della Mercatorum Danilo Iervolino, il magnifico Rettore della Mercatorum, professore Giovanni Cannata, il direttore generale Mercatorum Patrizia Tanzilli ed il professore Sergio Barile direttore del Dipartimento di Management delle imprese dell'Università La Sapienza di Roma. E' previsto l'intervento video del Ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna. Modererà Sergio Luciano (giornalista- direttore Economy)". (segue) (Ren)