Roma: entrano in locale con green pass prestato da amici, denunciati due ragazzi

- Entrano in un locale per cenare con il green pass prestato dagli amici. I carabinieri della stazione Roma San Paolo, ieri sera, hanno denunciato due 23enni con l’accusa di sostituzione di persona, durante i controlli di verifica per il rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid. In particolare, i carabinieri hanno eseguito il controllo dei green pass a dipendenti e clienti di una paninoteca in viale Giustiniano Imperatore. Dagli accertamenti è emerso che i due giovani, seduti ad un tavolo a consumare, erano entrati nel locale mostrando due certificazioni verdi regolari, ma intestati a due loro amici e di averli eliminati dalla memoria del telefono, per paura di essere scoperti, poco prima degli accertamenti. I carabinieri li hanno quindi identificati, denunciati all’autorità giudiziaria e sanzionati per 400 euro ciascuno.(Rer)