Cultura: Franceschini incontra omologa francese, politiche culturali al centro dell'agenda europea

- Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha incontrato questa mattina in videoconferenza la sua omologa francese, Roselyne Bachelot. Al centro del colloquio, le iniziative culturali che Italia e Francia si apprestano a sostenere alla vigilia del semestre europeo di presidenza francese e come prima attuazione del Trattato del Quirinale che stabilisce una cooperazione bilaterale rafforzata tra i due paesi. "Ho molta fiducia – ha detto Franceschini – che il semestre di presidenza francese dia un impulso significativo e collochi le politiche culturali al centro dell'agenda europea. La pandemia ha mostrato quanto la cultura sia centrale e strategica per le nostre economie soprattutto in questo momento di ripartenza". Il ministro Franceschini ha offerto "pieno sostegno italiano alle azioni che la Francia sosterrà durante il prossimo semestre di presidenza nella tutela del patrimonio culturale, nel rilancio e sostegno delle industrie culturali creative e nelle azioni di rafforzamento della sovranità europea in ambito digitale. Il Trattato del Quirinale – ha concluso Franceschini - è la giusta cornice entro cui sviluppare molte collaborazioni culturali".(Com)