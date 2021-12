Clima: colloquio Timmermans-Kerry, moltissimo lavoro da fare in vista della Cop a Sharm el Sheik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Commissione europea e responsabile per il Green deal, Frans Timmermans, ha accolto l'inviato speciale Usa per il clima Usa, John Kerry. "Sono così entusiasta di salutare ancora John Kerry", ha detto Timmermans. "Noi abbiamo lavorato insieme così strettamente in vista di Glasgow", dove si è tenuta la Cop26, "e inisieme penso che siamo in grado di mettere il mondo su un percorso" che dia un riscaldamento di "1,5 gradi e non oltre", ha spiegato il vice presidente. "Ma il lavoro è appena iniziato, c'è moltissimo da fare e sono davvero molto grato del fatto che Kerry abbia trovato il tempo di venire a Bruxelles così presto dopo la Cop26. In modo tale che possiamo iniziare a costruire una narrazione, un'azione e tutto ciò di cui abbiamo bisogno per prepararci al meglio per Sharm el Sheik, dove sono sicuro che Ue e Usa lavoreranno di nuovo strettamente insieme per rendere anche quella Cop di successo", ha evidenziato Timmermans. (Beb)