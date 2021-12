Emilia Romagna: Salomoni, Regione rinnova collaborazione con Nouvelle Aquitaine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Intelligenza artificiale, innovazione agroalimentare, progetti europei sulle ceramiche, trasformazione digitale e formazione: sono alcuni dei settori in cui le Regioni Emilia-Romagna e Nouvelle-Aquitaine si impegnano a collaborare alla luce del protocollo in essere, che sarà rinnovato nel 2022". Lo ha riferito in una nota la Regione Emilia Romagna: "L'occasione per incontrarsi, fare il punto sul lavoro svolto finora e guardare al futuro è offerta dal Forum "Néo-Aquitain de l'Intelligence Artificielle et de Robotique", in corso di svolgimento a Bordeaux, a cui partecipa l'assessore regionale all'Università, Ricerca e Agenda digitale Paola Salomoni. In uno spazio di oltre cinquemila metri quadrati dal 9 all'11 dicembre la fiera propone stand, dimostrazioni, incontri, tavole rotonde e conferenze dedicate ai professionisti della robotica e dell'intelligenza artificiale: un settore di cui l'Emilia-Romagna è leader in Europa". (segue) (Ren)