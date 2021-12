Emilia Romagna: Salomoni, Regione rinnova collaborazione con Nouvelle Aquitaine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore Paola Salomoni ha affermato: "La relazione tra Italia e Francia affonda le sue radici nella storia e nella cultura dei nostri Paesi, legati da accordi di cooperazione in tutti i settori. Da un punto di vista economico la Francia è il secondo cliente e il secondo fornitore della penisola, l'Italia è il terzo fornitore e il quarto cliente della Francia. Se consideriamo poi che il 25 novembre scorso il presidente francese Emmanuel Macron e il premier italiano Mario Draghi hanno rafforzato il legame tra i due Paesi con il Trattato del Quirinale, comprendiamo bene quanto sia essenziale continuare e anzi rafforzare la collaborazione tra due Regioni, l'Emilia-Romagna e la Nouvelle-Aquitaine, che hanno in comune lo sguardo rivolto a un futuro più digitale e sostenibile. Siamo a disposizione per condividere le nostre conoscenze più avanzate in tanti settori, dai big data all'innovazione agroalimentare, dalla formazione al digitale". (Ren)