Ue: Giovannini, serve approccio ambizioso e coordinato per raggiungere gli obiettivi Fit for 55 (2)

- Sul trasporto aereo sostenibile, il ministro ha ritenuto che la proposta legislativa in discussione debba essere resa coerente con la direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili e con il sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Ue che si applica al settore. Giovannini ha posto quindi l’accento sulla necessità di impostare a livello comunitario il percorso da adottare da qui al 2030 e poi al 2050 in termini di carburanti sostenibili e sintetici. Per quanto riguarda il trasporto marittimo, il ministro ha affermato che l’Unione europea deve continuare ad avere un ruolo di ‘first mover’ a livello globale, e quindi essere leader nell’ambito dell’Organizzazione Marittima Internazionale (Imo) promuovendo l’armonizzazione tra le disposizioni europee e quelle previste a livello internazionale, anche per quanto riguarda aspetti tecnici, così da garantire la competitività degli Stati membri nel settore marittimo. Infine, con riferimento alla mobilità su gomma, specialmente quella a corto raggio, il ministro ha ricordato che si tratta di modificare in profondità il modo con cui le città operano e ha sollecitato la Commissione europea a considerare forme innovative di azione volte a connettere i temi della mobilità urbana, dell'edilizia pubblica e privata e delle politiche sociali, per ridurre le disuguaglianze. "Nel corso del Consiglio – ha fatto sapere il ministro - ho sottolineato come si debba affrontare anche il tema della 'povertà di mobilità', che, accanto a quelle energetica, alimentare ed educativa, determinano disuguaglianze inaccettabili, specialmente tra centri storici e periferie". (Com)