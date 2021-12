Russia-Armenia: ministero Esteri smentisce media armeni su richiamo ambasciatore russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le notizie pubblicate da alcuni media armeni sul richiamo in patria dell'ambasciatore russo a Erevan, Sergej Kopijrikin, non sono veritiere e costituiscono un esempio di disinformazione, poiché l'ambasciatore continua a lavorare e svolgere i compiti stabiliti dai vertici del Paese. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Entro due giorni devono pubblicare una smentita, perché hanno pubblicato un falso", ha detto Zakharova in un briefing. (Rum)