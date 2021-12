Legge Bilancio: Santillo (M5s), estensione superbonus in sette mosse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agostino Santillo, senatore del Movimento cinque stelle e componente della commissione Lavori pubblici del Senato, coordinatore del Comitato pentastellato sulle infrastrutture e la mobilità sostenibile, dichiara che "è ormai perfezionata la sintesi proposta dal M5s per estendere il superbonus 110 per cento e consentire a questa misura, i cui impatti su Pil e occupazione sono certificati da tutti i principali osservatori economici, di dispiegare appieno le sue potenzialità". Il parlamentare aggiunge in una nota: "La sintesi da noi proposta, in vista delle correzioni che andranno apportate alla Legge di bilancio, si basa su sette punti principali, su cui abbiamo registrato la convergenza delle altre forze della maggioranza: estensione del superbonus a tutto il 2022 per le case unifamiliari unicamente sulla base di un determinato stato di avanzamento dei lavori al 30 giugno 2022, senza previsione di tetto Isee, senza limitazioni alla sola prima casa e senza richiamo a date di rilascio della Cila; proroga del superbonus sui lavori trainati per allineare la loro scadenza a quella dei lavori trainanti all'interno dei condomìni; recupero delle stesse case unifamiliari a un meccanismo di decalage simile a quello già previsto dalla legge di Bilancio per i condomìni; proroga al 2025 del superbonus rafforzato e sostitutivo per interventi nelle aree colpite da sisma a partire dal 2009; applicazione delle nuove incombenze previste dal decreto antifrodi agli interventi successivi all'emanazione del decreto prezzi previsto dallo stesso decreto antifrodi; non applicazione del decreto antifrodi agli interventi di edilizia libera di importo contenuto; inclusione delle spese per pratiche di asseverazione, previste dallo stesso decreto, nelle detrazioni previste dai vari bonus edilizi". (segue) (Com)