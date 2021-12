Legge Bilancio: Santillo (M5s), estensione superbonus in sette mosse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Santillo continua: "Come Movimento cinque stelle abbiamo sempre detto che contrastare le frodi è un obiettivo fondamentale, ma non possiamo permettere che eccessive incombenze burocratiche sfocino in un disincentivo a utilizzare una misura che sta rivitalizzando l'edilizia, l'intera economia italiana, e sta permettendo allo stesso tempo ingenti risparmi energetici. Vista la convergenza di tutte le altre forze politiche della maggioranza, auspichiamo che Parlamento e governo sostengano convintamente questo pacchetto". (Com)