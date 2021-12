Romania: premier Ciuca, non introdurremo tassa solidarietà per grandi imprese nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 in Romania non verrà introdotta la tassa di solidarietà dell'un per cento del fatturato per le imprese con fatturato superiore a 100 milioni di euro. Lo ha annunciato il primo ministro romeno, Nicolae Ciuca, in una dichiarazione pubblica, annunciando che lunedì sarà pronta una prima forma di bilancio e che sarà adottata dal Parlamento entro Natale. "Avremo esattamente quello che abbiamo previsto nel programma di governo. Nel 2022 non verrà introdotta questa tassa", ha detto Ciuca. La tassa è sostenuta da due dei partiti della coalizione al governo, il Partito socialdemocratico (Psd) e l'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr), mentre i liberali non sono d'accordo con la sua introduzione. "Abbiamo tante altre cose importanti da fare. Dobbiamo fare in modo da aumentare la capacità di assorbimento dei fondi europei. Non si tratta solo del Pnrr, ma anche dei fondi operativi e di coesione", ha affermato Ciuca. Alla domanda se i soldi del Pnrr sarebbero stati gestiti dalle autorità locali, Ciuca ha detto: "Ci sono diverse discussioni al riguardo e coloro che lavorano a questo progetto troveranno soluzioni e dovranno tenere conto di queste opzioni". (Rob)