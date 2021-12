Sardegna: assessore Ambiente Lampis, "modello produttivo che coniughi la tradizione contadina con modernità" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche la Sardegna, in questi mesi, ha moltiplicato gli sforzi per concretizzare percorsi partecipati e condivisi con istituzioni locali e portatori di interesse, con l'obiettivo di approvare strumenti di pianificazione, come la Strategia regionale sullo Sviluppo sostenibile unitamente a quelle di Adattamento ai Cambiamenti climatici. E' importante confrontarsi sulle prospettive di sviluppo garantite dai finanziamenti europei al mondo dell'ambiente e dell'agricoltura e sui percorsi per superare le eventuali criticità nella strada verso la sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Percorrere strade comuni e ricercare soluzioni di sintesi e di equilibrio è l'impegno solenne che accomuna le Istituzioni per consentire al 'Sistema Paese' di essere orgogliosamente forte con le sue innumerevoli specificità", ha concluso l'esponente della Giunta Solinas. (Rsc)