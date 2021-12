Imprese: Fs, firmato con CaixaBank nuovo prestito per 150 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ferrovie dello Stato Italiane ha finalizzato oggi un nuovo contratto di finanziamento, a condizioni “particolarmente vantaggiose, con CaixaBank, della durata di tre anni e per un importo complessivo di 150 milioni di euro”. Lo riferisce una nota della società. L’operazione, si legge nel documento, completa la raccolta a medio termine che Fs ha approvato di realizzare per il 2021 al fine di cogliere le opportunità generate dalle manovre Bce di stimolo all'economia e al sistema bancario in Europa. (Com)