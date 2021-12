Scuola: Fd'I, giuste le motivazioni dello sciopero di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fratelli d'Italia ha interloquito con le sigle sindacali che hanno indetto lo sciopero di domani 10 dicembre e, dopo aver ascoltato le istanze alla base della protesta, ha dichiarato di concordare con le motivazioni dello sciopero". Lo dichiarano i deputati di Fratelli d'Italia, Paola Frassinetti, Ella Bucalo e Federico Mollicone rispettivamente responsabile dipartimento istruzione, responsabile scuola e capogruppo in commissione cultura e Istruzione alla Camera. "Anche quest'anno la legge di Bilancio non stanzia risorse sufficienti ad aumentare le retribuzioni del personale scolastico così come aveva promesso il ministro Bianchi - continuano i parlamenti in una nota -. Fd'I può vantare iniziative concrete in sintonia con molte rivendicazioni sindacali: si tratta di emendamenti presentati al Senato alla legge di Bilancio su organico Covid, classi pollaio e risoluzione dell'annosa questione del precariato. La scuola non va tutelata solo a parole ma ci vorrebbe un deciso cambio di passo per farla uscire da questa pericolosa situazione di stallo".(Com)