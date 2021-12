Montagna: Gelmini, sindaci terre alte avamposto delle Istituzioni e dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, intervenendo a Palazzo del Quirinale, in occasione della cerimonia per celebrare la Giornata Internazionale della Montagna, ha definito particolarmente significativo che questo evento si tenga in questa che è la casa delle Italiane e degli Italiani e voglio esprimere al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sincera gratitudine per aver voluto riproporre, nella splendida cornice del Quirinale, le celebrazioni per questa ricorrenza. “Il 2020 e il 2021 sono stati anni difficili per il nostro Paese per la terribile pandemia da Covid 19, la quale - oltre al drammatico bilancio di vite umane - ha provocato una grave accentuazione delle diseguaglianze ed un insopportabile inasprimento delle fratture territoriali: quella fra Nord e Sud del Pianeta, fra aree sviluppate e depresse e certamente anche quella fra pianura e montagna", ha aggiunto la ministra, secondo cui in Italia le montagne rappresentano il 35 per cento della superficie del Paese ed ospitano il 13 per cento della popolazione. "L’impetuoso sviluppo che l’Italia ha conosciuto a partire dagli anni ’60 del secolo scorso, si è concentrato in pianura, provocando negli anni il progressivo spopolamento delle terre alte e, conseguentemente il loro impoverimento. Mentre la popolazione italiana cresceva di 12 milioni di abitanti, le montagne italiane ne perdevano 900 mila", ha dichiarato ancora. (segue) (Rin)