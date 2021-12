Quirinale: Mattarella, garantire cittadinanza nelle periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dovere della Repubblica di garantire i diritti di cittadinanza nelle aree cosiddette marginali rappresenta un tema che unisce, necessariamente, le sorti delle periferie urbane e quelle delle aree rurali e interne, delle montagne; in un’epoca in cui, paradossalmente, assistiamo alla ritirata della presenza umana da quelle che sono le aree verdi per eccellenza del pianeta. Una sfida che dobbiamo raccogliere nel processo di ripresa in questa fase della vita del nostro Paese". Questo uno dei passaggi dell’intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia in occasione della Giornata nazionale della Montagna. Per il Capo dello Stato, “è negli spazi alpini e appenninici di ogni zona montana che emergono con straordinaria puntualità sia i disagi derivanti dall’essere periferie’, sia le disuguaglianze nell’accesso ai servizi pubblici essenziali, tali da manifestare - come ha poc’anzi ricordato la ministra Gelmini - una vera e propria questione di garanzia di diritti di cittadinanza per gli abitanti di queste aree. Il dibattito pubblico su questi temi sembra, talvolta, in difficoltà nel cogliere il cuore del problema”, ha concluso Mattarella. (Rin)