Lazio: Ciacciarelli (Lega), ok a mozione per usare fondi Pnrr per aeroporto Aquino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aeroporto di Aquino: ho chiesto al presidente Zingaretti di utilizzare i fondi del Pnrr per rilanciare e riqualificare questo importante hub del basso Lazio". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). "La mia mozione - aggiunge - è stata approvata. Il presidente della Regione Lazio deve mettere in campo ogni azione politico/amministrativa, anche dal punto di vista legislativo e finanziario, per agevolare un nuovo sviluppo dell'Aeroporto di Aquino, per il quale è necessario intraprendere un percorso di programmazione pluriennale, con il coinvolgimento della Regione Lazio, delle Amministrazioni Comunali e di altri enti e soggetti interessati, anche eventualmente privati e accademici; Quello dell'aeroporto è un progetto, che non riguarda solo Aquino, ma che può avere uno sviluppo territoriale più ampio, diversificando le proprie linee di azione, che permetterebbero di intercettare flussi economici di cui c'è tanto bisogno". (segue) (Com)