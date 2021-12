Quirinale: Mattarella, trasformazione Paese non tocchi soltanto alcuni territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non possiamo immaginare un futuro in cui il ruolo chiave nella trasformazione del Paese tocchi soltanto agli abitanti di alcuni territori”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia in occasione della Giornata nazionale della Montagna. Occorre, quindi, “porsi il problema di una ambiziosa riprogettazione che, accanto alle spinte alla rigenerazione urbana nelle grandi città, assuma la questione del riabitare alcune zone d’Italia. Con attenzione, vorrei dire, soprattutto, ai “vuoti”. Fare riabitare significa riabilitare e, talvolta, realizzare le indispensabili infrastrutture, ambientali e sociali. Innovazione, sostenibilità, sono percorsi essenziali per il nostro futuro”. (Rin)