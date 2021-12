Quirinale: Mattarella, montagna può essere modello economia sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La montagna oggi può essere un modello di economia sostenibile al quale guardare e i cui equilibri vanno gestiti con saggezza”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia in occasione della Giornata nazionale della Montagna. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza “intende essere strumento di un approccio nuovo, così come lo è la predisposizione di una nuova legge organica sulla montagna che non dimentichi l’aspirazione ad un governo locale autonomo delle popolazioni, a suo tempo sancito da una legge del 1971” ha aggiunto Mattarella ricordando che “i valori vissuti nelle aree montane - solidarietà, sobrietà e spirito comunitario nel gestire le risorse, amore per la libertà - sottolineano l’esistenza di una cultura varia eppure omogenea, alla quale la comunità nazionale attenta guarda con sentimenti di ammirazione”. (Rin)