Speciale energia: Romania, Omv Petrom investirà 2 miliardi di euro per gas nel Mar Nero

- La compagnia energetica Omv Petrom, che possiede il 50 per cento del blocco Neptune Deep nelle acque romene del Mar Nero, investirà fino a 2 miliardi di euro in modo da ottenere fino a 50 miliardi di metri cubi di gas. Lo ha annunciato l'Ad della controllata romena della società austriaca Omv, Christina Verchere, in una conferenza stampa. "Il progetto Neptun Deep è il cuore della nostra strategia del gas, è un progetto cruciale per Omv Petrom e per la Romania. Sono stati compiuti passi avanti nelle trattative tra Romgaz ed ExxonMobil e, come abbiamo annunciato, dopo il completamento della transazione Romgaz-ExxonMobil, Omv Petrom sarà l'operatore del blocco", ha affermato Verchere secondo cui l'approvazione degli emendamenti alla legge offshore in Romania, entro la fine dell'anno, è fondamentale per l'estrazione del gas dal giacimento Neptun Deep. (Rob)