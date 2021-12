Speciale energia: Romania, Omv Petrom chiede di ridurre la tassazione nel settore energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità romene dovrebbero ridurre la tassazione nel settore energetico, il che porterebbe a prezzi più bassi e attirerebbe investitori. Lo hanno affermato i rappresentanti di Omv Petrom in una conferenza stampa. "Penso che l'aspetto della prevedibilità sia estremamente importante e in questo senso è importante avere una fase di consultazione, perché è necessario un equilibrio tra tassazione e attrazione degli investitori. Per la legge offshore, riteniamo che la tassazione sia troppo alta e non competitiva", ha affermato Christina Verchere, Ad di Omv Petrom. A sua volta, Alina Popa, direttore finanziario della società, ha sottolineato che stabilità e prevedibilità sono molto importanti. "Dobbiamo essere competitivi in fatto di tassazione, rispetto ad altri Paesi europei e non solo. E se guardiamo alla tassazione specifica del settore petrolifero, non siamo competitivi, quindi sono necessari cambiamenti in questo senso", ha affermato Popa. Franck Neel, membro del consiglio gestionale di Omv Petrom, responsabile delle attività upstream, ha ricordato che alcuni paesi dell'Ue hanno già deciso di ridurre l'Iva sull'energia per questo inverno. "Si tratta di una misura raccomandata per abbassare la pressione sui prezzi", ha detto Neel. (Rob)