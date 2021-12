Speciale energia: Usa, New Mexico respinge offerta Iberdrola per acquisto di Pnm Resources

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il regolatore del mercato elettrico del New Mexico, negli Stati Uniti, ha respinto la proposta di Avangrid, filiale statunitense della compagnia spagnola Iberdrola, per acquisire Pnm Resources in un'operazione valutata circa 3,6 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", il rifiuto unanime da parte della Commissione di regolamentazione pubblica (Prc) "è un colpo" per il gigante spagnolo dell'energia. Iberdrola aveva optato per questo acquisto per espandere la sua presenza negli Stati Uniti occidentali e creare una società focalizzata sull'energia pulita con un valore di mercato di oltre 17 miliardi di dollari. Tra le ragioni della bocciatura, alcuni membri del comitato hanno espresso preoccupazioni in merito all'indagine in corso sul presidente di Iberdrola, Ignacio Galan, che dovrà testimoniare alla Corte Suprema spagnola per accuse di presunta corruzione, spionaggio e falso documentale in merito ad un filone dell'indagine del processo Villarejo. (Spm)