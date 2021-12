Trasporti: Bordoni (Lega), su Roma-Lido dal Pd inutili promesse elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'intera tratta bloccata Zingaretti ha intenzione di continuare il rimpallo Comune e Regione anche con Gualtieri? Se la Roma-Lido è a pezzi potrebbe almeno iniziare a guardare in casa propria. I cittadini chiedono un'amministrazione che sappia dare risposte". Così in una nota il dirigente regionale della Lega Salvini-Premier Davide Bordoni. "Circolazione interrotta per guasto tecnico presso la stazione di Acilia, uno stop lungo tutta la tratta, bus sostituivi presi d'assalto e molte promesse tradite da chi voleva rendere la Roma Ostia Lido una metropolitana quando la Regione, nonostante i soldi stanziati, non ha mai risposto al Comune in tutti questi anni. Gualtieri eviti di fare altre promesse che il suo partito ha ampiamente dimostrato di non voler mantenere", conclude.(Com)