Sud Sudan: Amnesty International, più di 80 mila sfollati per violenze in Equatoria occidentale

- Decine di civili in Sud Sudan sono stati uccisi e fino a 80mila sono stati costretti a sfollare durante i combattimenti tra gruppi armati nello stato di Equatoria occidentale da giugno a ottobre di quest'anno, ha affermato oggi Amnesty International dopo aver condotto un'indagine di persona e aver interrogato decine di sopravvissuti. Gli scontri scoppiati tra le forze affiliate alle Forze di difesa popolare del Sud Sudan del governo da un lato e l'Esercito di liberazione del popolo del Sudan-In Opposition dall'altro, si sono concentrati nella contea di Tambura. In un comunicato, Amnesty ha precisato che da una prima analisi dettagliata dei diritti umani del conflitto è stato possibile documentare potenziali crimini di guerra e altre violazioni commesse da tutte le parti contro i membri delle comunità Azande e Balanda, che in precedenza avevano vissuto in armonia e si erano sposati per generazioni. Deprose Muchena, direttore di Amnesty International per l'Africa orientale e meridionale ha dichiarato che “una scia di morte, distruzione e divisione è seguita dopo che i politici hanno fomentato l'odio etnico e mobilitato i giovani per combattere. Le testimonianze che abbiamo raccolto parlano di violenze inimmaginabili, compresi civili uccisi mentre fuggivano e corpi dati alle fiamme e mutilati", ha affermato quindi Deprose Muchena, direttore di Amnesty International per l'Africa orientale e meridionale. (segue) (Com)