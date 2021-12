Sud Sudan: Amnesty International, più di 80 mila sfollati per violenze in Equatoria occidentale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amnesty International ha intervistato 76 persone, inclusi sfollati interni, operatori umanitari, funzionari governativi, attivisti e altri. Cinquanta degli intervistati erano Azande, Balanda e sopravvissuti etnicamente misti che erano stati costretti a fuggire e si erano rifugiati nelle città di Wau, Yambio e Tambura, il precedente epicentro delle violenze. I sopravvissuti hanno raccontato strazianti resoconti di scontri di arma da fuoco che sono durati per ore e di interi quartieri dati alle fiamme. Tredici testimoni, alcuni dei quali sono stati brevemente rapiti, hanno descritto incidenti in cui i combattenti di entrambe le parti hanno ucciso sommariamente dei civili sparando o tagliando loro la gola. (Com)