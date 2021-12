Cina: affonda il settore immobiliare, Evergrande e Kaisa in default

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato dell'immobiliare cinese è entrato nella fase più acuta della sua crisi, dopo che l'agenzia internazionale Fitch Ratings ha formalizzato il default per i colossi Kaisa ed Evergrande. Le società non hanno infatti adempiuto al pagamento di obbligazioni denominate in dollari, avvalorando l'ipotesi di bancarotta che da mesi aleggiava sulle compagnie. Il tracollo di Evergrande è stato determinato dal mancato rimborso di cedole offshore per 82,5 milioni di dollari in scadenza lunedì, termine ultimo di un periodo di tolleranza di 30 giorni. La scorsa settimana, la società sembrava essersi arresa alla propria insolvibilità, paventando l'ipotesi di collaborare con i propri creditori alla ristrutturazione del debito offshore. In un prospetto alla Borsa di Hong Kong, Evergrande aveva infatti dichiarato di non poter "garantire fondi sufficienti al pagamento delle cedole", dopo aver comunicato di dover procedere al rimborso di un altro credito da 260 milioni di dollari. Le dichiarazioni non erano passate inosservate al governo provinciale del Guangdong, nel sud della Cina, che aveva intrattenuto colloqui con il presidente Xu Jiayin annunciando che lo Stato avrebbe assistito la compagnia nella gestione del debito. (segue) (Cip)