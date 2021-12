Cina: affonda il settore immobiliare, Evergrande e Kaisa in default (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La misura non è bastata a placare la sfiducia degli investitori, che si è riflessa nel mercato azionario con un drammatico crollo dei titoli Evergrande. Il 7 dicembre, le azioni della compagnia hanno infatti ceduto il 13,78 per cento sulla Borsa di Hong Kong, scendendo al livello più basso degli ultimi undici anni. A seguito del risultato, il colosso di Shenzhen aveva annunciato all'opinione pubblica la formale creazione di un comitato di supervisione, composto da cinque funzionari statali e due dirigenti di Evergrande. L'assistenza del governo non è venuta meno neanche nei giorni successivi, quando la Banca centrale ha annunciato tagli dello 0,5 per cento al coefficiente di riserva obbligatoria per le istituzioni finanziarie, con lo scopo di "sostenere lo sviluppo dell'economia reale e ridurre i costi complessivi dei finanziamenti". Poche ore prima del declassamento operato da Fitch Ratings, il direttore della Banca centrale cinese, Yi Gang, aveva rassicurato gli investitori circa il rimborso dei debiti di Evergrande. Si tratta di "un evento di mercato e i diritti e gli interessi dei creditori e degli azionisti saranno esauditi nell'ordine del loro risarcimento legale", aveva detto, provocando un immediato rialzo dei titoli sul mercato azionario, balzati al 4,62 per cento a Hong Kong. (segue) (Cip)