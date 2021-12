Cina: affonda il settore immobiliare, Evergrande e Kaisa in default (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A determinare il default di Kaisa è stato piuttosto il mancato rimborso di un'obbligazione da 400 milioni di dollari scaduta martedì. Negli ultimi mesi, la gestione del debito era stata attivamente vagliata dalla compagnia, che aveva proposto ai propri investitori uno scambio dell'obbligazione con nuovi bond in scadenza il 6 giugno 2023, allo stesso tasso d'interesse. La sostituzione, tuttavia, ha fallito nell'ottenere l'approvazione del 95 per cento degli obbligazionisti, provocando la definitiva archiviazione della misura. Secondo Fitch Ratings, la passività di Kaisa "ha anche innescato eventi di insolvenza per altri titoli in dollari della compagnia, che diventeranno immediatamente esigibili se a deciderlo saranno i detentori o i fiduciari di almeno il 25 per cento dell'importo del capitale aggregato delle obbligazioni offshore". (segue) (Cip)