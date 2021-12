Cina: affonda il settore immobiliare, Evergrande e Kaisa in default (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La forte crisi attraversata dal comparto immobiliare non sembra tuttavia aver compromesso il complessivo stato di salute del mercato cinese. Nella giornata di oggi, l'Ufficio nazionale di statistica (Nbs) ha infatti reso noto il rallentamento del ritmo di crescita dei prezzi all'ingrosso, che hanno subito un innalzamento del 12,9 per cento nel mese di novembre. Il dato fa ben sperare le autorità cinesi dopo il significativo aumento dei prezzi alla produzione dello scorso ottobre, cresciuti al livello record del 13,5 per cento negli ultimi 26 anni. (Cip)