Ue: Fedriga, Regioni italiane stanno operando per migliorare loro presenza

- Le Regioni italiane "stanno operando per migliorare la loro presenza in Europa e maturare l’esperienza di cui hanno bisogno per diventare protagoniste del processo decisionale". Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, durante la riunione con gli altri governatori italiani e il presidente del Comitato europee delle Regioni, Apostolos Tzitzikostas. "Stanno lavorando per concretizzare i principi del 'Legiferare meglio' (Better regulation) e costruire una dimensione politica dell’Europa multilivello, attivando un processo 'dal basso' lungo tutto il ciclo delle politiche europee, perché queste siano più efficaci, meno onerose, rispondano meglio alle esigenze concrete dei cittadini", ha quindi aggiunto. (Rin)