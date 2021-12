Bolivia: Covid, da oggi vaccino Sinopharm per i bambini tra i 5 e gli 11 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bolivia, Luis Arce, ha annunciato che a partire da oggi ai bambini tra i 5 e gli 11 anni verrà somministrato il vaccino cinese anti Covid-19 Sinopharm. "Abbiamo deciso che a partire da giovedì 9 dicembre, la vaccinazione contro il Covid-19 sarà estesa ai bambini tra i 5 e gli 11 anni", ha confermato ieri Arce in un messaggio televisivo. I minori beneficiari saranno circa 1,6 milioni. La Cina, riferisce il quotidiano “La Razon”, donerà 3 milioni di dosi per vaccinare questo gruppo di popolazione. Secondo stime di Our World in Data la Bolivia ha immunizzato il 36,3 per cento della sua popolazione.(Brb)