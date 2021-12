Roma: barbecue lasciato acceso innesca incendio appartamento, uomo ferito a mani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La brace di un barbecue lasciata accesa su un balcone, ieri sera, ha innescato un incendio appartamento al primo piano di una palazzina in via Oratorio Damasiano in zona Trullo a Roma. Sul posto, poco prima della mezzanotte, sono accorsi per i carabinieri della stazione Trullo che sono entrati riuscendo a circoscrivere l'incendio al solo balcone, bruciando materiale plastico e a legna. Evacuate la famiglia al piano dell'incendio e quella al piano sovrastante. I militari sono riusciti a domare il rogo e a portare in sicurezza il padrone di casa che ha riportato ustioni alle mani e una lieve intossicazione. L'arrivo dei vigili del fuoco ha permesso di mettere in sicurezza lo stabile e facendo così rientrare le famiglie negli appartamenti.(Rer)