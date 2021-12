Sicilia: Musumeci riceve presidente Federazione italiana di pallavolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha incontrato al Palaregione di Catania il presidente della Federazione italiana di pallavolo, Giuseppe Manfredi, accompagnato dal consigliere nazionale della stessa Federazione, Davide Anzalone, e dal responsabile territoriale per i rapporti istituzionali, Giuseppe Leanza. Lo ha comunicato la Regione Siciliana in una nota che ha poi sottolineato: "Durante il cordiale colloquio si è discusso, oltre che dei temi riguardanti l'impiantistica sportiva in Sicilia, anche della possibilità di organizzare, il prossimo anno nell'Isola, alcuni eventi a carattere nazionale e internazionale. Una scelta dovuta pure alla grande risonanza mediatica e turistica che il volley sta riscuotendo, non soltanto tra gli appassionati, dopo i successi delle due nazionali maggiori laureatesi campioni d'Europa. Alla fine dell'incontro, Manfredi ha donato a Musumeci la maglia della nazionale campione d'Europa, personalizzata con il suo nome". (Ren)