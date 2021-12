Egitto: Amendola, scarcerazione Zaki ci inorgoglisce, Italia manda messaggio di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- La scarcerazione in Egitto di Patrick Zaki “ci inorgoglisce” e conferma il messaggio che dà l’Italia “in giro per il mondo, che è sempre stato un messaggio di pace e di rispetto delle libertà e dei diritti”. Lo ha detto il sottosegretario di Stato agli Affari europei, Vincenzo Amendola, alla Conferenza sul Futuro dell'Europa, presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma, commentando la scarcerazione di Zaki. “l’Italia è sempre stato un Paese che nella sua storia, e il ministro Di Maio e tutto il corpo diplomatico continuano in questa grande tradizione, di pace e di libertà che manda messaggi nel mondo e vince anche storie di sofferenze”, ha sottolineato Amendola.(Res)