Congo-Kinshasa: Unhcr, indignati per attacco a tre funzionari nell'est del Paese

- Un gruppo di aggressori non identificati ha aperto il fuoco su un convoglio delle Nazioni Unite che viaggiava nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo (Rdc). Ne dà notizia l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), spiegando che nonostante il convoglio fosse scortato dalla Missione di stabilizzazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nella Rdc (Monusco) i proiettili hanno colpito un veicolo dell’Unhcr e tre membri dello staff sono rimasti feriti. L’attacco è avvenuto nella località di Mambassa, nel territorio di Lubero, nella provincia del Nord Kivu. I tre membri del personale dell’Unhcr hanno ricevuto assistenza medica di emergenza sul posto, dopodiché sono stati portati in salvo dalla scorta e trasportati in ospedale dove ora stanno ricevendo le cure. Il personale ferito viaggiava in un veicolo Unhcr chiaramente contrassegnato, e stava rientrando nella città di Beni dalla città di Kirumba, nel territorio di Lubero Sud, dopo aver distribuito aiuti alle persone costrette a fuggire dalle loro case a causa della violenza e alle famiglie vulnerabili della comunità ospitante. Unhcr si è detta "scioccata e indignata" dall’attacco e ha chiesto con la massima fermezza il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani per proteggere i civili e gli operatori umanitari dalla violenza e per garantire che gli autori siano portati immediatamente alla giustizia. (Com)