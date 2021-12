Digitale: Dtg, pubblicata graduatoria dei programmi ammessi a servizio civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 12 maggio il dipartimento per la Trasformazione digitale (Dtg), il dipartimento per le Politiche giovanili (Dpg) e il servizio civile universale della presidenza del Consiglio dei ministri hanno pubblicato un avviso sperimentale con l’obiettivo di individuare interventi per offrire, con il coinvolgimento di giovani operatori volontari, supporto e formazione ai cittadini nell'utilizzo delle tecnologie. Delle 76 richieste pervenute (quasi il doppio delle risorse disponibili), ne sono state selezionate 45, dando testimonianza del grande interesse da parte degli enti. Si tratta - informa il portale Dtg - di un dato indicativo che consente di fare una prima valutazione rispetto ai programmi ammessi al finanziamento, soprattutto in vista del prossimo avviso pubblico previsto per fine dicembre e rientrante nel più ampio quadro di finanziamenti previsto da Italia domani, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. (segue) (Rin)