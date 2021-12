Digitale: Dtg, pubblicata graduatoria dei programmi ammessi a servizio civile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 45 programmi ammessi al finanziamento prevedono la realizzazione di 103 progetti, coinvolgendo un totale di 400 enti del terzo settore e amministrazioni locali, in aggregazioni di rete, co-progettazione o partnership. A dare ancora più forza all’avviso sperimentale, una distribuzione omogenea sul territorio nazionale dei programmi selezionati e una collocazione dei giovani volontari che porta al Sud e alle Isole quasi la metà del numero totale. Le attività di facilitazione ed educazione digitale verranno realizzate in sedi istituzionali di formazione, università, scuole, centri professionali ma anche nelle biblioteche, nei punti di incontro delle associazioni, centri famiglia, parrocchie, oratori, strutture residenziali e semiresidenziali per anziani o cittadini con patologie, strutture ospedaliere e dipartimenti sanitari delle Asl. Anche i mercati rionali e paesani e gli spazi di prossimità realizzati dalle associazioni del terzo settore saranno luoghi coinvolti nella realizzazione dei progetti. Questa varietà spicca ancor di più nelle attività di facilitazione digitale, rese disponibili anche presso gli sportelli di erogazione dei servizi comunali, dei servizi sanitari, come gli sportelli CUP e quelli dedicati alle prenotazioni/pagamento dei ticket, oltre che nei Caf. Sono previsti anche dei punti di facilitazione itineranti, pensati per raggiungere i territori dei piccoli comuni e delle zone più periferiche nonché le categorie di cittadini più fragili come gli anziani. (segue) (Rin)