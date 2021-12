Digitale: Dtg, pubblicata graduatoria dei programmi ammessi a servizio civile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molti progetti hanno l’obiettivo di potenziare l’utilizzo dei servizi digitali pubblici, inclusi quelli sanitari per gli utenti dei servizi di telemedicina e il personale addetto all’assistenza medica. Una parte molto significativa delle iniziative pone particolare attenzione alla popolazione più a rischio di esclusione sociale, come gli anziani, i migranti, i richiedenti asilo, i pazienti con dipendenza patologica, le famiglie e i giovani delle aree disagiate. L’intento generale è anche realizzare una stretta integrazione delle azioni di educazione, alfabetizzazione e facilitazione digitale con gli interventi di contrasto alla povertà educativa. Ricorrono nei progetti anche i temi della continuità e della sostenibilità delle iniziative, con azioni parallele di formazione del personale delle associazioni e dei cittadini, in una logica del "formare i formatori". In questo senso si prevede lo sviluppo di laboratori che, sulla base di uno scambio intergenerazionale con giovani facilitatori digitali, consentiranno agli over 60 coinvolti di diventare, successivamente, protagonisti attivi nel modello della "educazione tra pari". (segue) (Rin)