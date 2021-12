Digitale: Dtg, pubblicata graduatoria dei programmi ammessi a servizio civile (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che si delinea è dunque un quadro di iniziative molto promettente che consente di valutare positivamente la risposta di tanti enti no profit a questo avviso sperimentale, permettendo soprattutto di guardare con ottimismo all’imminente avviso pubblico previsto per la fine di dicembre. Nella nuova chiamata, ci sarà spazio per un numero maggiore di progetti, e gli enti no profit che si adoperano per l’inclusione digitale potranno rispondere direttamente, in co-progettazione o in partnership. La dotazione sarà di ben 2.400 giovani volontari, secondo le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), con un programma di coinvolgimento di ulteriori 7.300 volontari nei prossimi due anni. L’avviso pubblico di dicembre costituirà quindi una tappa importante di questo percorso e un’opportunità rilevante sia per gli enti che hanno partecipato all’avviso sperimentale, per ampliare o rinnovare i programmi e i progetti presentati, che per gli altri enti che potranno candidare i propri programmi anche usufruendo del percorso di informazione e formazione che sarà avviato dopo la pubblicazione dell’avviso. (segue) (Rin)