Digitale: Dtg, pubblicata graduatoria dei programmi ammessi a servizio civile (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa direzione il Piano nazionale di ripresa e resilienza e gli obiettivi di Italia digitale 2026 individuano l’attività di facilitazione ed educazione digitale, preceduta dalla formazione dei giovani volontari, come una delle azioni cardine per lo sviluppo delle competenze digitali. Il "Servizio civile digitale" si inserisce nel tessuto più generale della Strategia nazionale per le competenze digitali e del relativo Piano operativo elaborati nel contesto di "Repubblica digitale". Le basi su cui si fonda tale iniziativa sono la consapevolezza che la trasformazione digitale del Paese non può avvenire senza la crescita e la diffusione della cultura digitale. (Rin)