Lavoro: Laforgia (Leu), governo provi a sanare la frattura con sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati "usano gli strumenti a loro disposizione in difesa del lavoro. Per questo, sono sbagliati gli attacchi di chi vuole strumentalizzare lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil". Lo dice il senatore di Leu Francesco Laforgia. "Lo sciopero è un diritto e va rispettata l’autonomia del sindacato. Le richieste sono chiare: rivedere l'impianto della riforma fiscale, ripensare il sistema pensionistico e sostenere con maggiori risorse la scuola e l'occupazione, segnatamente quella femminile e dei giovani. Il governo provi, fino all’ultimo, a sanare la frattura che si è determinata avanzando proposte che possano rappresentare una risposta vera nel segno della redistribuzione della ricchezza e nel contrasto alla disoccupazione", conclude. (Com)