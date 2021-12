Regno Unito: multa a Partito conservatore per inadempimenti su ristrutturazione appartamento Johnson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito conservatore britannico è stato multato di 17.800 sterline (circa 21.000 euro) per "non aver riportato accuratamente" la donazione di 52.000 sterline (circa 61.000 euro) servita per ristrutturare l'appartamento del primo ministro Boris Johnson. Come riferisce l'emittente "Bbc", la Commissione elettorale ha rivelato che il partito non è riuscito a "registrare adeguatamente la contabilità" sulla donazione. Un portavoce dei conservatori ha fatto sapere che il partito sta valutando se ricorrere in appello, decisione per cui ha un tempo limitato di 28 giorni. Il primo ministro riceve una sovvenzione pubblica annuale di 30 mila sterline (circa 34 mila euro) da spendere per il suo alloggio. Ma secondo alcune speculazioni diffusa da alcuni media, il conto finale ammonterebbe a circa 200 mila sterline (226 mila euro). (Rel)