Israele-Usa: ministro Difesa Gantz oggi in visita a Washington

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, si è recato oggi negli Stati Uniti nell’ambito di una visita ufficiale per discutere del nucleare iraniano. Lo rende noto il quotidiano israeliano “Times of Israel”, secondo il quale il ministro dovrebbe incontrare i vertici militari statunitensi. "L'Iran è una minaccia per la pace mondiale e cerca di diventare una minaccia esistenziale per Israele", ha affermato Gantz prima di partire per Washington. "Durante la riunione, discuteremo possibili linee d'azione per garantire che l’Iran fermi il suo tentativo di raggiungere l'arena nucleare e di espandere le sue attività nella regione", ha proseguito il ministro, aggiungendo che incontrerà il segretario della Difesa Usa, Lloyd Austin, e il segretario di Stato, Antony Blinken.(Res)